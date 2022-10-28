Манагуа , 28 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Никарагуа была освобождена 19 июля 1979 года и никогда больше не будет рабом. Об этом заявил президент страны Даниэль Ортега на праздновании 43-й годовщины со дня основания министерства внутренних дел страны.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

По его словам, в то время как в стране ведётся работа по улучшению условий жизни народа, в США есть те, кто хотел бы превратить страну в раба.

«Но как бы они ни хотели, этого не может произойти», — сказал Ортега.

По его словам, США применяют больше всего санкций в мире и, следовательно, генерируют больше всего ущерба и кризисов.

Ортега также упомянул о возвращении в 2007 году правительства Сандинистского фронта национального освобождения, которое открыло новую страницу для Никарагуа, принеся стране стабильность и экономическое развитие.