Москва, , 14:31 — REGNUM Ещё в конце I квартала 2022 ведущие западные финансовые институты и инвестиционные аналитики громогласно прогнозировали спад российской экономики в текущем году почти на 20%, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Рост ВВП Pixabay.com

«При этом озвучивались фантастические курсы доллара и евро к рублю, превышающие уровень 100 руб. Самые и даже умеренно негативные прогнозы для России так и не реализовались. Россия стала успешной рыночной страной с развитой рыночной экономикой.

Эффективное нивелированию стрессов и стабилизация ситуации на валютном рынке привели к очень эффективной борьбе с инфляцией. Умеренно сильный рубль позволил сохранить высокую инвестиционную активность бизнеса и вдохнуть оптимизм в потребительские настроения граждан.

В России важно и далее стимулировать отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью, среди них сектор услуг, ИТ-сфера и программное обеспечение, юридические и консалтинговые услуги, майнинг и энергоемкие блокчейн-вычисления.

Колоссальный потенциал для роста ВВП представляют также транспорт и логистика, сельское хозяйство, машиностроение и нефтехимия.

Ожидаемый спад российской экономики в размере ниже 3% — это реализация вполне оптимистичного сценария для России в 2022 году. Стабильный рубль окажет существенную поддержку в дальнейшем снижении инфляции и реализации инвестиционных программ государства и бизнеса.

Желательно, чтобы ВВП России в будущем 2023 году подрос более чем на 5%, для этого есть все макроэкономические предпосылки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение ВВП России по итогам 2022 года может составить порядка 2,8-2,9%, завил президент России Владимир Путин.