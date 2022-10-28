Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Федеральная резервная система США сохранит решительный курс на повышение ставок и заложит основу для того, чтобы процентные ставки достигли 5% к марту 2023 года, а это, скорее всего, приведет к рецессии в США и во всем мире. Так считают экономисты, опрошенные Bloomberg.

Федеральная резервная система США

По прогнозам респондентов, ставки поднимутся еще на полпункта в декабре, а затем на четверть пункта на следующих двух заседаниях. По прогнозам самой ФРС, обнародованным на сентябрьском заседании, ставки достигнут 4,4% в этом году и 4,6% в 2023 году, а затем начнут снижаться в 2024 году.

Экономисты считают, что ФРС намерена не делать слишком рано резких разворотов в борьбе с инфляцией, находящейся на 40-летнем максимуме. Переход к более высокой ставке соответствует росту потребительских цен.

«Инфляционное давление остается сильным, и ФРС в ноябре повысит ставку на 75 базисных пунктов, — считает главный международный экономист ING Groep Джеймс Найтли. — В настоящее время мы прогнозируем более мягкое повышение ставки на 50 базисных пунктов в декабре, учитывая ослабление экономического и рыночного фона».

Экономисты полагают, что ФРС может чересчур ужесточить политику. В среднем респонденты высказались за ставку на уровне 4,75%, а 75% заявили, что существует вероятность того, что центральный банк повысит ставки слишком сильно, последствия чего окажутся хуже, чем неспособность сдержать инфляцию.

«Полный эффект от нынешнего ужесточения политики проявится не раньше середины 2023 года. К тому времени может быть уже слишком поздно. Риск ошибки высок», — предупредил старший экономист по США в Pictet Wealth Management Томас Костерг.

Экономические последствия перелиться и на мировые рынки, и две трети респондентов ожидают глобальной рецессии в ближайшие два года а остальные прогнозируют период нулевого или отрицательного роста.

«Поскольку ФРС стоит перед выбором: либо перестараться, либо недостараться, скорее всего, чиновники предпочтут перестараться, — сказал президент Naroff Economics LLC Джоэл Нарофф. — Их цель — избежать упорной инфляции, с которой [бывший председатель ФРС Пол] Волкер столкнулся в 1970-х годах».

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