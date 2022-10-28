Оренбург, , 14:29 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело о хищении потребкооперативом у граждан более 415 млн рублей, сообщили 28 октября в надзорном ведомстве региона.

Суд 1dzer.ru

По уголовному делу проходят пять фигурантов. Они, в зависимости роли и степени участия, обвиняются в мошенничестве и совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

По версии следствия, в период с 2014 года по 2019 год они организовали заключение работниками кредитного потребительского кооператива и потребительского кооператива «Семейная копилка» в городах Оренбург, Уфа, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Пермь и Москва договоров передачи личных сбережений и инвестиционных займов. Жертвами обмана стали 1119 человек. У них похищено более 415 млн рублей.

Для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения полученными деньгами злоумышленники совершили с ними сделки и финансовые операции на сумму более 19 млн рублей.

В рамках уголовного дела потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму свыше 500 млн рублей. На имущество обвиняемых на сумму свыше 24 млн рублей наложен арест.