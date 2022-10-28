28 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 15:44 — REGNUM Аналитические статьи Кадзухико Фудзи — ныне главного консультанта НИИ при министерстве экономики и промышленности Японии доводилось читать и ранее. Данная структура является одним из важнейших «мозговых центров» Японии в области экономики. При этом немаловажно то, что этот аналитик до назначения на нынешнюю должность занимал руководящие позиции в японских правительственных органах. С 2003 по 2016 год он являлся руководителем службы экономической разведки исследовательского бюро канцелярии кабинета министров Японии (главный разведывательный орган страны). Фудзи — автор многих книг, в том числе «Правда о сланцевой революции» (2006), «Энергетический союз Японии и России» (2013), «Российский природный газ спасет Японию» (2013) и др.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако на сей раз статья этого автора в популярном японском еженедельнике «Сюкан гэндай» посвящена не экономике, а положению в Вооруженных силах США, которые принято считать чуть ли не всемогущими и неуязвимыми. Понятное дело, свой анализ автор привязывает к ситуации, складывающейся на территории бывш. УССР, где вот уже более полугода проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации территории, контролируемой неонацистским киевским режимом.

Отмечая, что российским войскам в сражениях на территории бывшей УССР «приходится нелегко», автор статьи приводит признание командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина о том, что ныне входящая в состав РФ Херсонская область находится «в трудном положении» и борется с контрнаступлением армии киевского режима.

«19 октября президент Путин был вынужден ввести военное положение в четырех восточных и южных областях [бывш. УССР], которые находятся под контролем Москвы. Кроме того, стало ясно, что Россия может рассчитывать на поддержку дружественных стран, таких как Иран и Белоруссия», — отмечает Фудзи. Но при этом обращается внимание на то, что, хотя ситуация для Москвы действительно сложилась непростая, многие военные аналитики и эксперты совершенно упускают другую сторону этой «медали», а именно серьезнейшие проблемы в армии США, которые ставят под вопрос её реальную боеготовность.

Встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси Kremlin.ru

Утверждается, что на сегодняшний день Соединенные Штаты предоставили киевскому режиму военную помощь на сумму более 16,8 миллиарда долларов, что серьезно истощило запасы оружия в собственных арсеналах Америки.

Непредвзятый анализ японского исследователя свидетельствует: «Среди дефицитного вооружения оказались широко разрекламированные противотанковые ракеты «Джавелин», которые [киевские] военные использовали для предотвращения наступления России на Киев. И которые играют важную роль в контрнаступательных операциях ВСУ в восточной и южной частях [территории бывш. УССР]. Дефицитными в США стали и поставленные [киевскому режиму] РСЗО «Хаймарс», значительная часть которых, по имеющимся данным, была уничтожена в боях.

В результате военные эксперты опасаются, что в течение ближайших месяцев боевые возможности армии [киевского режима] значительно снизятся. Производство дополнительных вооружений в США потребует по отдельным видам до полугода, а по некоторым — до двух лет. Получить сравнимые с прежними военными поставками [киевскому режиму] вооружения неоткуда. Россия же наращивает темпы производства вооружений у себя в стране. В этой связи аналитики начинают говорить о том, что в обозримой перспективе, особенно в сложных условиях зимы, Москва может одержать верх над Киевом на поле боя».

Хотя на сегодняшний день Вашингтон и Пентагон стремятся избегать прямого военного столкновения с Вооруженными силами России, предпочитая воевать «до последнего [жителя территории бывш. УССР]», а при необходимости «европейца», без расчетов мобилизационных возможностей в складывающейся обстановке не обойтись.

Фудзи обращает внимание на то, что Соединенные Штаты в настоящее время повсеместно сталкиваются с серьезной нехваткой рабочей силы и армия не является исключением. В ней не хватает личного состава. 30 сентября военное ведомство США сообщило, что американская армия в этом году не добрала 15 тысяч солдат, или 25% от плана на этот год. Сообщается, что особо сложная ситуация складывается в американских ВМС и ВВС.

Автор статьи напоминает, что в 1973 году, когда Соединенные Штаты вышли из войны во Вьетнаме, страна отказалась от призыва и перешла к добровольной контрактной системе.

В течение следующего полувека Вооруженным силам США еще удавалось вербовать достаточно контрактников, но в последние годы американская армия уже не может привлечь в свои ряды необходимое ей количество молодых людей. В армии США острый дефицит военного персонала. Министр обороны США Ллойд Остин, серьезно обеспокоенный сложившийся неблагоприятной ситуацией, предупредил, что «боеспособность Вооруженных сил США может оказаться под прямой угрозой».

Новобранцы армии США U.S. Department of Defence

Японский аналитик считает, что запущенная на американском телевидении серия прославляющих службу в американской армии кинофильмов уже не воздействует, как ранее, на молодежь.

«В 1986 году, когда появились первые части (пропагандистского) киносериала, многие молодые люди в США захотели пойти в армию. Вербовка в Вооруженные силы США, включая ВВС, шла активно и приносила большие успехи.

Сейчас всё резко изменилось. На этот раз никакие потрясающие киноэффекты не приносят результатов. Имидж Вооруженных сил США среди молодежи резко ухудшился. По данным Пентагона, сейчас только 9% молодых людей высказывают намерение поступить на военную службу. Это самый низкий показатель с 2007 года. Не действуют никакие социальные и другие пакеты, которые щедро предлагаются новобранцам», — отмечается в статье.

Немаловажен и психологический фактор. Более половины молодых американцев опасаются, что после службы в армии у них возникнут эмоциональные и психологические проблемы. Это связано с тем, что количество самоубийств среди военнослужащих США с начала нынешнего века значительно возросло.

Приводимые в статье цифры действительно впечатляющие. Если в боях в Афганистане и Ираке, по официальным данным, погибло около семи тысяч американских солдат, то количество самоубийств среди них с 2001 года более чем в четыре раза превышает эти боевые потери — более 30 тысяч человек. Основными факторами, приводящими к таким последствиям, являются тяжелые психические расстройства, такие как посттравматические стрессовые состояния. В 2021 году в армии США было зафиксировано самое большое количество самоубийств с 1938 года, и ситуация только ухудшается.

Среди негативных факторов называется и отсутствие контактов между молодежью и военными. Если в 1995 году у 40% молодых людей в США родители служили в армии, то сегодня это число сократилось до 13%.

Однако еще более серьезной проблемой, чем нежелание идти на военную службу, является тот факт, что количество молодых американцев, пригодных для службы в армии, быстро и неуклонно сокращается. Фудзи приводит цифры: «Военное министерство США объявило в мае, что только 23% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет более или менее пригодны к военной службе. И основная причина, по которой всего в течение нескольких лет доля американцев, годных для набора в армию, упала с 30% до указанных 23%, — это ожирение.

Хуан Каррено де Миранда. Без названия 1680

«Волонтеры — это преимущественно молодые люди из малообеспеченных семей. Если вы поступите на военную службу, вы будете получать зарплату, а если после нее пойдете в колледж, то получите еще и стипендию.

Кроме того, для иммигрантов армия является очень привлекательным местом работы благодаря возможности получить гражданство в обмен на военную службу.

Но в Соединенных Штатах уровень ожирения очень высок как раз в наиболее бедных семьях. Это происходит потому, что малообеспеченные американцы вынуждены полагаться на дешевый, сытный, высококалорийный фаст-фуд для ежедневного приема пищи», — поясняет японский аналитик.

А у нас в России, вместо того, чтобы воспользоваться уходом с российского рынка всевозможных навязывающих потребителю эрзац-продукты «макдоналдсов» и других сомнительных по качеству продукции заведений спешно стали заменять их на «отечественный» портящий желудки нашей молодежи фастфуд… Кстати, в Японии тоже среди молодежи пользуются популярностью фастфуд-заведения. Но есть и движение родителей против такого «питания». С некоторых пор оно получило название «слоуфуд» — «медленная еда»…