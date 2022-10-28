Москва, 28 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Полугодовой цикл монетарного смягчения, обеспечивший возврат ключевой ставки к докризисным уровням в 7,5%, поставлен на паузу, и на это у ЦБ РФ были веские основания, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 28 октября, комментируя решение Центробанка сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

«Во-первых, сезонный фактор пониженной инфляции ушел, и дефляция исчезла. Сейчас наблюдается возобновление роста инфляционных ожиданий как в потребительском секторе, так и среди промышленников. Немаловажную роль сыграла частичная мобилизация. Во-вторых, рост неопределенности в обществе привел к расширению наличного денежного обращения и оттоку средств из банков. А структурный профицит банковской системы снизился от пиковых значений середины сентября в три раза. Такие драйверы привели лишь к одному верному решению — ЦБ взял паузу, чтобы оценить эффективность ранее принятых решении на финансовые рынки и институты и проанализировать дальнейшую траекторию проинфляционных факторов», — отметил эксперт.

По его мнению, ставка 7,5% будет зафиксирована и по итогам следующего заседания.

«Нервозность вкладчиков при относительно низких ставках сейчас не нужна, и доходности банковских продуктов наверняка поползут вверх. Скажем, 7% по вкладам в ТОП-10 банков, после сентябрьского дна у 6,5%, можем увидеть уже в ноябре. Естественно, и депозитный рынок должен отреагировать, и снижение ссудного процента пока прекратится», — пояснил Зельцер.

Он полагает, что на остановку шестимесячного цикла ДКП инструменты финансового рынка могут отреагировать достаточно спокойно. «Рынок уже закладывал в стоимость ОФЗ монетарную паузу регулятора. Акции ранее мало реагировали на падение ставки с 20% до 7,5%, могут и проигнорировать остановку цикла, поскольку все последние месяцы играли геополитические страхи и дивидендная неопределенность, но сейчас фактор выплат акционерам вновь на повестке дня, и индекс МосБиржи может завершить год гораздо выше текущих уровней», — подчеркнул эксперт.

А вот российский рубль, по его словам, реагирует скорее на тенденции товарного рынка и международную торговую позицию России: «Сокращение раздутого в эпоху обширного экспорта и подавленного импорта профицита баланса страны способно привести к развитию снижения нацвалюты. В качестве среднесрочных целей по-прежнему рассматриваем область 65–70 за доллар США и 9,5 по юаню».