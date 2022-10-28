Москва, 28 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. По своей сути, решение Центробанка РФ о сохранении ключевой ставки было ожидаемым, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

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«О том, что курс на снижение ключевой ставки приостановлен, Эльвира Набиуллина ясно сказала еще во время пресс-конференции после прошлого заседания ЦБ, где ставку снизили до 7,5% годовых.

Инфляционный шок прошел, экономика справляется с массовым выходом западных производителей лучше, чем предполагалось, по крайней мере, на текущий момент — масса последствий всё равно будет проявляться с годами.

Поэтому прямо сейчас ЦБ не видит причин для дальнейшего монетарного стимулирования, хотя в период активизации импортозамещения и необходимости инвестиций это очень спорный тезис. Но в любом случае решение ЦБ не стало сюрпризом.

И для простых граждан де-факто ключевая ставка большого влияния не окажет, разбег по стоимости кредитов и доходности вкладов не слишком ощутимый.

Ставки по кредитам и вкладам каких-то серьезных изменений не претерпят. Фокус в том, что в последние пару недель банки начали очень осторожно повышать ставки по всем продуктам — и заемным, и депозитным.

Во-первых, появились некоторые опасения из-за мобилизации. Которые привели к тому, что процент одобрения кредитов для мужчин призывного возраста резко сократился в разы.

Во-вторых, у банков из-за массового закрытия депозитов в октябре появилась необходимость в привлечении дополнительных объемов средств, что и повлияло на небольшой прирост ставок по вкладам.

Поэтому, с учетом окончания мобилизации и некоего периода стабильности в плане ключевой ставки, серьезных изменений предложения банков по кредитным и депозитным продуктам ждать не стоит — максимум в пределах 0,2% в обе стороны.

Курс рубля уже достаточно давно формируется не рынком, а единственным крупным игроком, коим является регулятор. Если на текущий момент доллар в районе 60 удобен для бюджета, то он и будет таковым оставаться, несмотря на мнимую рыночность процесса формирования валютного курса.

Более того, даже движение ставки на 1-2% не принесло бы какого-то эффекта на долгосрочном горизонте, если это не нужно ЦБ. Да, в течение дня рубль бы серьезно поштормило с возможными скачками на 1-2 единицы, но это бы завершилось уже в начале недели, и валюта вернулась к своим «удобным» значениям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 28 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

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