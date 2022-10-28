Берлин, , 14:27 — REGNUM В противостоянии находятся на сегодняшний день Россия и Германия, старые мечты об общем европейском доме потерпели крах. Об этом 28 октября заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего обращения к гражданам страны в Берлине.

Франк-Вальтер Штайнмайер

По словам немецкого президента, жителям страны необходимо распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами, и в первую очередь — по позиции ФРГ в отношении к России, так как многие в стране чувствуют с ней и её гражданами связь, а также любят русскую музыку и литературу.

При этом Штайнмайер отметил, что ФРГ благодарна СССР за мирное объединение Германии и рассчитывала на фоне этого на развитие своих отношений с Россией в положительном ключе.

Также он добавил, что с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР первого президента СССР Михаила Горбачёва об «общем европейском доме» потерпела крах, а в ФРГ начались серьезные экономические потрясения.

«Если смотреть на Россию сегодняшнюю, то старым мечтам нет места. Наши страны находятся сегодня в противостоянии», — сказал президент ФРГ. В то же время, Штайнмайер подчеркнул, что Германия, как он считает, не является одной из сторон конфликта на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры с США по поводу реализации американского закона о снижении инфляции намерены провести канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, которые в случае неудачного исхода таковых готовы принять ответные меры.