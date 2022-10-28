Москва, 28 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные отбросили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, противник потерял свыше 30 человек. Об этом сообщает Минобороны России 28 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

Ротная тактическая группа ВСУ предприняла атаку в районе населённого пункта Времевка ДНР. Российские подразделения активными действиями и огнём артиллерии отбросили боевиков на исходные позиции.

«Уничтожено более 30 военнослужащих [ВСУ], один танк, две боевые бронированные машины и один пикап», — утончили в Минобороны.

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