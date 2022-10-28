Париж, 28 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «посадить миллиард деревьев» на территории Франции «в течение десяти лет», что составляет «10% леса», чтобы компенсировать, в частности, лесные пожары, передает BFM TV.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

«Это выполнимо», — считает глава французского государства.

Президент упомянул «грандиозную экологическую стройку и благоустройство территории», пообещав механизм государственного финансирования «для достижения этой цели.

Президент выступил с речью в Елисейском дворце перед представителями сил гражданской безопасности, которые боролись с разрушительными пожарами этим летом. Глава государства объявил о различных мерах по разработке новой стратегии в отношении более частых лесных пожаров, подобных тем, которые произошли в Жиронде.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон хочет бороться с пожарами, которые в значительной степени затронули страну этим летом, информируя население о рисках возникновения пожаров.