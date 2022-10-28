Москва, 28 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки пять складов боеприпасов ВСУ, сообщили 28 октября в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ поражены шесть пунктов управления ВСУ.

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