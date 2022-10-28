София, , 14:23 — REGNUM За последние несколько месяцев Болгария провела масштабную работу по укреплению своих границ и практически справилась с потоком нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра внутренних дел Ивана Демерджиева сообщает софийская информационная служба News. bg.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

По словам Демерджиева, только в течение июня — сентября 2022-го года болгарские пограничники и военнослужащие пресекли проникновение в Болгарию 133,5 тыс. нелегалов.

«Мы в очередной раз доказали свою способность обеспечить соответствующую защиту рубежей ЕС», — резюмировал, в частности, министр.

При этом Демерджиев гарантировал дальнейшую реализацию плана по укреплению основных КПП на болгарско-турецкой, болгарско-греческой и болгарско-румынской границах.

Напомним, борьба с нелегальной миграцией на территорию ЕС является основным условием вступления Болгарии в зону Шенгенского соглашения.