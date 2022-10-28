Тирасполь, , 14:23 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ввёл ограничения на вывоз дров в Молдавию. Об этом он 28 октября сообщил в своём телеграм-канале.

Вадим Красносельский Официальный сайт президента Приднестровской Молдавской Республики

«Подписал указ, запрещающий вывоз из Приднестровья топливной древесины в более чем полуметровых бревнах и поленьях, а также лесоматериалов, используемых в производстве инструментов, инвентаря и других изделий», — сообщил глава ПМР.

Красносельский отметил, что мелкие дрова, размер которых не превышает 50 см, разрешается вывозить, но с 10:00 до 18:00 и только через таможенные пункты.

«Штамп уполномоченного должностного лица, представляющего Госслужбу экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, обязателен», — добавил Красносельский.

Он заявил, что пора прекращать «разбазаривание» природных ресурсов республики.

Напомним, Молдавия переживает энергетический кризис. В стране резко вырос спрос на дрова. Около половины домохозяйств республики имеют дровяное отопление.

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