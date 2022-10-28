Херсон, 28 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Ракетный удар по зданию онкологического диспансера в Херсоне нанесли киевские боевики днём 28 октября, сообщили в министерстве здравоохранения Херсонской области.

Минздрав Херсонской области Осколок ракеты

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября ВСУ в очередной раз обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все выпущенные ракеты были сбиты ПВО.