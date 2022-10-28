Таллин, , 14:22 — REGNUM

Флаг Эстонии abcdefgewing

В последние годы заметно выросло число людей, желающих сменить иноязычную фамилию на эстонскую. Об этом сообщило эстонское телевидение ETV в специальном репортаже.

Подобная тенденция была не редкостью и в прежние годы, хотя и не была такой заметной. Издание напомнило, что автор песни, победившей от Эстонии на международном конкурсе Eurovision, Ивар Муст, на самом деле, всю свою жизнь носил фамилию Игоря Цыганова.

Он поменял фамилию на эстонскую перед конкурсом, потому что, по его словам, никому не нравилось, что автор эстонской песни носит русскую фамилию.

«Пример Игоря Цыганова, который стал Иваром Мустом, не уникален», — отмечают журналисты.

Известный политолог Пеэтер Тайм, согласно свидетельству о рождении, был Петром Горюновым. Первую половину жизни он прожил в Тарту, где ходил в эстонский садик, окончил эстонскую школу и в целом всегда считал себя эстонцем. Основной причиной смены имени и фамилии он назвал желание его будущей жены.

«Все таки было желание моей будущей жены, что она не хочет русскую фамилию. Но и желание обэстониться тоже было», — отметил Тайм.

В последние годы за смену русской фамилии на эстонскую чаще всего выступают молодые люди, которые таким образом пытаются «раствориться» в эстоноязычном коллективе и не обращать на себя пристального внимания. Такие люди отмечают, что весь нынешний круг их общения на работе и в быту состоит из эстонцев.

Уроженец Силламяэ Артем поменял свою фамилию Трохачев на Пяхкель в августе 2022 года. «Мне хотелось иметь эстонскую фамилию, потому что никогда не ощущал себя россиянином. Я родился в Эстонии, считаю, что я эстонец, просто русскоговорящий эстонец», — объяснил свой выбор Артем.

Он поменял фамилию, когда перебрался жить в Таллин и устроился на работу в эстонский коллектив. «В принципе за счет того, что я общаюсь с эстонцами на 80% своей жизни, общаюсь на эстонском языке, то мне намного легче сказать: «Друзья, меня зовут Артем Пяхкель», чем произносить свою предыдущую фамилию, которую им было очень тяжело выговорить», — пояснил Артем.

По данным Департамента статистики, за последние 20 лет 5% населения Эстонии поменяли свою национальную принадлежность. Назвали при переписи населения себя эстонцами более 35 000 человек, хотя при этом сообщили, что русский является языком их домашнего общения.