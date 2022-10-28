Красноярск, , 14:28 — REGNUM С начала года в лесничествах Красноярского края высадили 15,5 млн сеянцев хвойных пород. Специалистами высаживались ели, сосны и кедр. В настоящее время ведётся подготовка почвы под искусственное лесовосстановление будущего года и проводят учёт высаженных сеянцев. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Саженец ИА REGNUM

В регионе продолжается заготовка семян хвойных деревьев для восстановления лесов после рубок и пожаров. Лесничествами и арендаторами лесных участков подготовлено 7,3 тонны семян, которые будут использовать осенью и предстоящей весной для посева в питомниках и лесных массивах. Отмечается, что собранные семена позволят создать запас на случай неурожайных лет. Запас на текущий момент составляет 8,8 тонны семян.

Кроме того, в этом году лесничества получили новые тракторы, плуги, сеялки, культиваторы и другое навесное оборудование. Всего в текущем году было приобретено 39 единиц техники и оборудования. До конца года ожидается поставка еще шести единиц в Тинское, Емельяновское и Саянское лесничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Луганской Народной Республике с начала 2022 года лесники высадили около одного миллиона саженцев сосны.

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