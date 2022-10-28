Москва, 28 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Во втором этапе международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы» в Казани примут участие спортсмены из 23 стран. Об этом 28 октября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт правительства РФ Дмитрий Чернышенко

«По сравнению с первым этапом, который проходил в июле и августе этого года, у нас расширилась география участников — с 16 до 23 стран», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что среди 800 спортсменов будут разыграны более 100 комплектов наград.

По словам Чернышенко, правительство РФ сохраняет уровень соревновательной активности российских спортсменов разработало новые форматы турниров по разным видам спорта с участием представителей дружественных стран.

Второй этап «Игр дружбы» пройдёт в Казани с 10 по 25 ноября. На них будут представлены соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.