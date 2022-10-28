Манагуа , 28 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Капиталистические страны, обладающие атомным оружием, объединили свои усилия с намерением уничтожить Россию и Китай. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на праздновании 43-й годовщины со дня основания министерства внутренних дел страны.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

«Они приходят с очень четкими целями, они видят, что Китай растет и является [великой] державой, а Россия — еще одной, поэтому они говорят, что вот она, возможность покончить с ними», — сказал Ортега.

По его словам, такие страны «используют гегемонистскую политику» в своей деятельности.