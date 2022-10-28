Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума в конце ноября планирует обсудить в первом чтении законопроект о вовлечении объектов портового хозяйства в имущественный оборот и привлечении частных инвестиций в их модернизацию и развитие, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Правительственным законопроектом предусматривается порядок перехода права собственности на объекты речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, эффективным собственникам при условии приведения новым собственником объекта речного порта в удовлетворительное состояние. Также вводится понятия объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, а также объектов речного порта, характеризующихся расположением на территории и акватории порта, тем самым определяя отношение объектов к речному порту. Также предусматривается механизм проведения аукционов по ряду объектов.

Большинство речных причалов в настоящий момент имеет степень износа до 70%, отметил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Арендаторы, как правило, не хотят ремонтировать объекты инфраструктуры, так как у них нет таких обязательств. Помимо износа инфраструктуры есть проблема обмеления рек, уменьшения количества речного транспорта на ходу. В Европе и Китае речной транспорт стремительно развивается, а у нас — нет, хотя общая протяженность рек в России превышает 10 млн км, а, например, в Китае она составляет 220 тыс. км», — отметил парламентарий.

Очевидно, что необходимы инвестиции для осуществления дноуглубления рек, строительства портов, говорит депутат.

«Причем важно не просто привлечь внешние инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, но и обеспечить необходимый контроль за инвестициями, чтобы было целевое назначение, чтобы были прописаны жесткие обязательства по восстановлению портового хозяйства, причальных стенок и так далее», — сказал Гаврилов.

«Отрасль внутреннего водного транспорта находится в упадке, но она крайне важна, поэтому мы ищем новые пути для ее восстановления в условиях санкций. И начинать следует именно с ответственности собственников», — подчеркнул он.

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