Саратов, , 14:32 — REGNUM В Саратовской области 28 октября губернатором Романом Бусаргиным подписано постановление об отмене особого противожарного режима. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Особый режим отменили из-за снижения количества природных пожаров, понижением температуры воздуха и выпадением осадков на территории Саратовской области.

При этом соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, обогревателей, использовании печей никто не отменял, подчеркнул Юрин. Пожарные по-прежнему находятся на круглосуточном дежурстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на территории лесного фонда Саратовской области особый противопожарный режим был введен с 25 апреля.

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