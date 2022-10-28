Саратов, 28 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Саратовской области 28 октября губернатором Романом Бусаргиным подписано постановление об отмене особого противожарного режима. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Особый режим отменили из-за снижения количества природных пожаров, понижением температуры воздуха и выпадением осадков на территории Саратовской области.

При этом соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, обогревателей, использовании печей никто не отменял, подчеркнул Юрин. Пожарные по-прежнему находятся на круглосуточном дежурстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на территории лесного фонда Саратовской области особый противопожарный режим был введен с 25 апреля.

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