В Саратовской области отменили особый противопожарный режим
Саратов, 28 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Саратовской области 28 октября губернатором Романом Бусаргиным подписано постановление об отмене особого противожарного режима. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
Особый режим отменили из-за снижения количества природных пожаров, понижением температуры воздуха и выпадением осадков на территории Саратовской области.
При этом соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, обогревателей, использовании печей никто не отменял, подчеркнул Юрин. Пожарные по-прежнему находятся на круглосуточном дежурстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на территории лесного фонда Саратовской области особый противопожарный режим был введен с 25 апреля.
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