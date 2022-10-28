Салехард, 28 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. На Ямале завершились полевые работы 2022 года в рамках научно-исследовательского проекта «Комплексное изучение моржей ЯНАО». Исследования проводились силами учёных Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». По предварительным данным учёных, на лежбище в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря увеличилось количество детёнышей атлантических моржей. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Gazprom-neft.ru Морж

На лежбище выросло общее количество атлантических моржей. В текущем году учёные единовременно наблюдали порядка трёх — четырёх тысяч особей.

«Весь объем запланированных работ выполнен успешно. Спутниковыми передатчиками помечены семь моржей для отслеживания передвижений. У 30 животных взяты образцы биопсии. Также ежедневно проводилась съёмка лежбища с помощью квадрокоптера. В ближайшие несколько месяцев проведём большой объем лабораторных исследований и проанализируем полученные материалы», — сказал Александр Соколов, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Учёные по итогам поездки акцентировали внимание на необходимости усиления контрольных мер за посещением людьми района лежбища. Для этого территории планируют придать статус особой охраняемой зоны.

Как сообщалоИА REGNUM, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного моржа, ему необходимо придать статус особо охраняемой природной территории, на которой ограничено ведение хозяйственной деятельности.

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