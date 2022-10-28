Москва, , 14:17 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерии России поразили шесть пунктов управления ВСУ в ЛНР, ДНР и Николаеве, сообщили 28 октября в Министерстве обороны РФ.

ВКС России в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.