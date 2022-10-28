Таллин, 28 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Кярдла на острове Хийумаа (западная Эстония) 27 октября демонтирован советский военный памятник, известный среди местных жителей как «Каменный Юри».

Флаг Эстонии

Перевезены как каменная голова солдата в советском шлеме весом в 9 тонн, так и 20-тонный постамент, на котором она была установлена, сообщило эстонское гостелевидение ETV. Согласно решению Хийумааской волостной управы, памятник будет перенесен в местный военный музей.

Скульптура работы Энделя Танилоо и Юло Сирпа высотой более четырех метров была установлена в 1966 году. Надпись на постаменте гласила «Героям оборонительных боев за Хийумаа 1941 года».

«Каменный Юри» находится под охраной как произведение искусства.