Тбилиси, 28 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Индекс верховенства закона, присвоенный Грузии неправительственной организацией World Justice Project, самый высокий среди стран региона. Об этом 28 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Грузия занимает первое место среди 14 стран региона. Она опережает всех кандидатов в члены ЕС, опережает два государства-члена ЕС, опережает пять государств-членов НАТО», — написал Папуашвили.

Он заявил, что эти доводы опровергают «дезинформацию» оппонентов грузинских властей. Политик также заявил, что большинство оппозиционных депутатов парламента в своё время не подняли руки, когда спросили, кто считает, что Грузия достойна стать членом Евросоюза.

Напомним, в июле при парламенте Грузии были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. 3 октября на рассмотрение парламента был внесён законопроект о судебной реформе.