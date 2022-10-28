Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Месячник по благоустройству Санкт-Петербурга завершится традиционным общегородским субботником. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-субботник в Михайловском саду

Жителей Петербурга приглашают принять участие в общегородском субботнике. Он пройдёт 29 октября на ста площадках города. Основной локацией станет Полюстровский парк. Любой желающий может убрать территорию и рядом с домом. На сайте комитета по благоустройству можно узнать о том, где получить необходимый инвентарь.

Октябрь традиционно является месяцем, в рамках которого Петербург приводят в порядок: убирают мусор, опавшую листву, высаживают деревья. Эти мероприятия осуществляют комитет по благоустройства, районные администрации, дорожные и садово-парковые службы.

За этот месяц высадили более 2400 деревьев, порядка 13,7 тыс. кустарников и 228 тыс. цветов. Специалисты привели в порядок более 44 тыс. кв. метров газонов. Петербург также очищали от пыли и грязи. Помимо этого избавились от 41 несанкционированной свалки.