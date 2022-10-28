Москва, , 14:14 — REGNUM Последовательное выполнение договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана, делимитация границы двух стран, разблокирование транспортных коммуникаций, а также решение гуманитарных вопросов будут способствовать устойчивой нормализации отношений Еревана и Баку. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как указал российский лидер, единственно возможным и реалистичным путём к миру в регионе может быть только неукоснительное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджан

«Именно за счёт последовательного выполнения этих договорённостей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что найти такие решения непросто, но возможно, и добавил, что затем это позволит двум странам выйти на заключение мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что внимание стабильности Армении с давних времён уделяла Россия, которая также поддерживала республику в вопросах безопасности