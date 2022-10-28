Париж, 28 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. После того, как президент Франции Эммануэль Макрон протянул руку республиканцам, более половины жителей Франции, согласно опросу Elabe, говорят, что они «выступают за» сближение президента и правых, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Опрос показывает, что 57% французов поддерживают союз Эммануэля Макрона и правых, работающих вместе над определенными реформами. 41% респондентов выступили против подобного союза.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что «правительство и большинство в Ассамблее» заинтересованы в сотрудничестве с депутатами-республиканцами для проведения реформ в сфере труда, пенсий, миграции и возобновляемых источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французского государства Эммануэль Макрон хочет бороться с пожарами.

Читайте также: Макрон объявил о создании «прогноза погоды» для борьбы с пожарами