Москва, , 14:12 — REGNUM Аналитики ожидали такое решение Банка России оставить без изменений ключевую процентную ставку на уровне в 7,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Основным фактором, который способствовал такому решению, скорее всего, оказались вышедшие данные Росстата по годовой инфляции потребительских цен за сентябрь, которая замедлилась с августовских 14,3% до 13,68%.

Однако в октябре недельная дефляция подошла к концу. В конце месяца недельная инфляция выросла на 0,08%. Поскольку, как правило, в России из-за особенностей климата сезонная плодоовощная дефляция имеет место летом и в сентябре, а в октябре снова начинает расти инфляция.

Возобновившийся рост инфляции в октябре является сигналом о том, что снижение процентных ставок нужно приостановить.

Основной интригой будущего заседания совета директоров Банка России, которое пройдёт в декабре, остаётся вопрос о том, вернётся ли после небольшого тайм-аута регулятор к снижению ключевой ставки или приостановит процедуру снижения на более длительный период.

С одной стороны, со спадом промышленного производства и ВВП, который происходит в этом году, нужно бороться путём доступных кредитов, то есть путём снижения процентных ставок.

С другой стороны, продолжение снижения ключевой ставки, особенно если это будет происходить резкими темпами, может начать ускорять рост инфляции, и к этому можно добавить возобновившийся в октябре рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также резкий рост денежной массы, что отмечалось уже в аналитических обзорах Банка России.

Сохранение геополитических рисков, может также выступить проинфляционными рисками, так что, вероятно, в декабре совет директоров ЦБ РФ будет весьма осторожен в принятии решения по ключевой ставке.

По итогам принятого сегодня ЦБ РФ решения ожидается, что на следующей неделе курс доллара и евро могут колебаться в рамках 61–63 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 28 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

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