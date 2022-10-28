Москва, 28 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Аналитики ожидали такого решения Банка России — оставить без изменений ключевую процентную ставку на уровне в 7,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Основным фактором, который способствовал такому решению, скорее всего, оказались вышедшие данные Росстата по годовой инфляции потребительских цен за сентябрь, которая замедлилась с августовских 14,3% до 13,68%.

Однако в октябре недельная дефляция подошла к концу. В конце месяца недельная инфляция выросла на 0,08%. Поскольку, как правило, в России из-за особенностей климата сезонная плодоовощная дефляция имеет место летом и в сентябре, а в октябре снова начинает расти инфляция.

Возобновившийся рост инфляции в октябре является сигналом о том, что снижение процентных ставок нужно приостановить.

Основной интригой будущего заседания совета директоров Банка России, которое пройдёт в декабре, остаётся вопрос о том, вернётся ли после небольшого тайм-аута регулятор к снижению ключевой ставки или приостановит процедуру снижения на более длительный период.

С одной стороны, со спадом промышленного производства и ВВП, который происходит в этом году, нужно бороться путём доступных кредитов, то есть путём снижения процентных ставок.

С другой стороны, продолжение снижения ключевой ставки, особенно если это будет происходить резкими темпами, может начать ускорять рост инфляции, и к этому можно добавить возобновившийся в октябре рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также резкий рост денежной массы, что отмечалось уже в аналитических обзорах Банка России.

Сохранение геополитических рисков может также выступить проинфляционными рисками, так что, вероятно, в декабре совет директоров ЦБ РФ будет весьма осторожен в принятии решения по ключевой ставке.

По итогам принятого сегодня ЦБ РФ решения ожидается, что на следующей неделе курс доллара и евро могут колебаться в рамках 61–63 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ 28 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

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