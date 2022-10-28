Москва, , 14:18 — REGNUM Российские войска остановили наступление ВСУ на краснолиманском направлении, противник потерял более 50 человек. Об этом сообщает Минобороны России 28 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Силами двух батальонных тактических групп ВСУ наступали в направлении населённого пункта Червонопоповка ЛНР. Российские артиллерия и авиация уничтожили более 50 боевиков киевского режима, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

«Активными действиями российских войск противник остановлен», — говорится в сообщении.

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