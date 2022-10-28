Сеул, , 14:12 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился со спикером парламента Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, с которым обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, глава МИД Южной Кореи отметил, что Монголия обладает высоким потенциалом для сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, полезные ископаемые, изменение климата, и призвал к расширению сотрудничества на парламентском уровне.

Пак Чин призвал правителсьтво Монголии проявить интерес к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, спикер парламента Монголии отметил, что Ула-Батор придает большое значение развитию отношений с Сеулом, а также пообещал приложить усилия для укрепления сотрудничества и обменов между странами.