Сеул, 28 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился со спикером парламента Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, с которым обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, глава МИД Южной Кореи отметил, что Монголия обладает высоким потенциалом для сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, полезные ископаемые, изменение климата, и призвал к расширению сотрудничества на парламентском уровне.

Пак Чин призвал правителсьтво Монголии проявить интерес к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, спикер парламента Монголии отметил, что Ула-Батор придает большое значение развитию отношений с Сеулом, а также пообещал приложить усилия для укрепления сотрудничества и обменов между странами.