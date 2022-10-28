Уфа, , 14:12 — REGNUM Опытом развития использования возобновляемых источников энергии обменялись Башкирия и Иран. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Солнечные батареи Pixabay.com

Сообщается, что диалог состоялся на круглом столе «Альтернативная и малая энергетика: настоящее и будущее» в ходе российского энергетического форума и международной выставки «Энергетика Урала».

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой, Иран входит в десятку стран-контрагентов республики.

«В сравнении с 2020 годом объем взаимного товарооборота в 2021 году вырос в 6,7 раза, до $121,1 млн. Это далеко не предел», — приводит ее слова пресс-служба.

Она также сообщила, что сейчас ведется работа по наращиванию сотрудничества с Ираном и другими дружественными странами.

Сообщается, что иранские представители выразили интерес и пообщались с разработчиками и производителями электроэнергетической отрасли Башкирии, обсудили перспективы сотрудничества.

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