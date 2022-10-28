Бухарест, , 14:10 — REGNUM Широко анонсированный аукцион по продаже недвижимого имущества экс-министра туризма Елены Удря в Бухаресте завершился безрезультатно. Об этом 28 октября сообщает бухарестский информационный портал Profit. ro.

Аукцион Clker-Free-Vector-Images

По предварительным данным, 27 октября на торги по продаже нескольких земельных участков, принадлежащих Удря, не явился ни один покупатель. В итоге цена шести соответствующих наделов в элитном районе Бухареста будет автоматически снижена на последующих аукционных мероприятиях с €800 тыс. до €600 тыс.

Как представители Национального агентства по доходам и сборов Румынии (ANAF), торги будут продолжаться до полной реализации лотов.

Напомним, 7 апреля 2022-го года Удря была задержана полицией Болгарии при незаконной попытке пересечь болгарско-греческую границу. Ранее Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к 6 годам лишения свободы, признав виновной в отмывании более 8 млн леев ($1,7 млн). Сейчас бывшая министр содержится в женской тюрьме в одном из северных районов Румынии.