Бухарест, 28 октября 2022, 14:10 — REGNUM Широко анонсированный аукцион по продаже недвижимого имущества экс-министра туризма Елены Удря в Бухаресте завершился безрезультатно. Об этом 28 октября сообщает бухарестский информационный портал Profit. ro.
По предварительным данным, 27 октября на торги по продаже нескольких земельных участков, принадлежащих Удря, не явился ни один покупатель. В итоге цена шести соответствующих наделов в элитном районе Бухареста будет автоматически снижена на последующих аукционных мероприятиях с €800 тыс. до €600 тыс.
Как представители Национального агентства по доходам и сборов Румынии (ANAF), торги будут продолжаться до полной реализации лотов.
Напомним, 7 апреля 2022-го года Удря была задержана полицией Болгарии при незаконной попытке пересечь болгарско-греческую границу. Ранее Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к 6 годам лишения свободы, признав виновной в отмывании более 8 млн леев ($1,7 млн). Сейчас бывшая министр содержится в женской тюрьме в одном из северных районов Румынии.