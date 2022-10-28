Нижний Тагил, Свердловская область, 28 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области задержан заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, зампрокурора подозревают в получении более 2 млн рублей в качестве взятки. Подозреваемый был задержан с поличным, когда доставал деньги из ячейки.

Операцию по задержанию проводили сотрудники свердловского УФСБ и Следственного комитета.