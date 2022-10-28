Москва, 28 октября 2022, 14:09 — REGNUM Три беспилотных летательных аппарата войск киевского режима перехвачено за сутки в Херсонской области. Об этом 28 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Никольское и Берислав Херсонской области», — сказал Конашенков.
Кроме того, в воздухе сбито шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское (ДНР).
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