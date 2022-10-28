Москва, 28 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Три беспилотных летательных аппарата войск киевского режима перехвачено за сутки в Херсонской области. Об этом 28 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Никольское и Берислав Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, в воздухе сбито шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское (ДНР).