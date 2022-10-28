Москва, 28 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили резервы и диверсионные группы ВСУ на николаево-криворожском направлении, сообщили 28 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам [киевских] войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что было уничтожено более 180 киевских боевиков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.