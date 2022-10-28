Магадан, 28 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Магаданская область вошла в число 32 регионов России и четырех среди субъектов Дальнего Востока, где в результате конкурсного отбора Минкультуры РФ созданы Школы креативных индустрий. Для студий приобретено современное оборудование: интерактивные панели, графические планшеты, MIDI-клавиатуры, контроллеры, акустические системы, диджейское оборудование и многое другое.

Пресс-служба правительства Магаданской области В школе креативных индустрий

«Более 60 подростков от 12 до 17 лет занимаются музыкой, дизайном, анимацией, созданием 3D-моделей. Будут организованы мастер-классы и занятия в оборудованных мастерских для живописи и художественной резьбы по кости. Будем открывать площадки креативных индустрий в новых школах, чтобы дети могли заниматься в свободное от учёбы время. Первая — в Ольской школе», — написал в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.