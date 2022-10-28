Магас, 28 октября 2022, 14:07 — REGNUM Ингушетия вошла в число субъектов России, которые являются регионами с низкой бюджетной обеспеченностью и требуют поддержки федеральных властей. Это решение будет учтено при составлении бюджета на 2023 год и республике будет оказана дополнительная помощь, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По словам главы Ингушетии, о решении включить республику в число субъектов, требующих поддержки, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания по обсуждению бюджета на 2023 год.
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