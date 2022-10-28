Магас, , 14:07 — REGNUM Ингушетия вошла в число субъектов России, которые являются регионами с низкой бюджетной обеспеченностью и требуют поддержки федеральных властей. Это решение будет учтено при составлении бюджета на 2023 год и республике будет оказана дополнительная помощь, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Флаг Ингушетии

«С утра хочу поделиться с вами приятной новостью — Ингушетию снова включили в список регионов, которым в приоритетном порядке будет оказана помощь в развитии. <…> Для Ингушетии, у которой имеется дефицит собственных ресурсов, это решение имеет очень большое значение. Без помощи и поддержки федерального центра регион не сможет успешно развиваться. Власти в Москве хорошо понимают нашу ситуацию и постоянно нас поддерживают и помогают нам», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

По словам главы Ингушетии, о решении включить республику в число субъектов, требующих поддержки, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания по обсуждению бюджета на 2023 год.

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