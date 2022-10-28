Москва, 28 октября 2022, 14:05 — REGNUM Генсовет партии «Единая Россия» принял решение о передаче мандата депутата Госдумы от Тульской области Николая Петрунина бывшему сотруднику исполкома Андрею Парфенову. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Долгие годы он руководил управлением региональной и технологической работы Центрального исполкома, занимался выборами, в том числе в сложных для партии регионах, вместе со своей командой обеспечивал результат на избирательных кампаниях разных уровней», — отметил Турчак в телеграм-канале.
Документы будут направлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Петрунина, скончавшегося 12 октября.
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