Москва, 28 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Генсовет партии «Единая Россия» принял решение о передаче мандата депутата Госдумы от Тульской области Николая Петрунина бывшему сотруднику исполкома Андрею Парфенову. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Долгие годы он руководил управлением региональной и технологической работы Центрального исполкома, занимался выборами, в том числе в сложных для партии регионах, вместе со своей командой обеспечивал результат на избирательных кампаниях разных уровней», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Документы будут направлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Петрунина, скончавшегося 12 октября.