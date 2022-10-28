София, 28 октября 2022, 14:05 — REGNUM Сильный пожар произошел в ночь на 28 октября в здании Национального военного штаба Румынии в центре Бухареста. Об этом 28 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе кабелей одного из распределительных щитов. Огонь быстро распространился по служебным помещениям.
В тушении пожара приняли участие специализированные бригады огнеборцев, а также военные. Сообщается об одном раненом.
Согласно некоторой информации, в здании штаба хранились важные документы. Ведется следствие.