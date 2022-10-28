София, 28 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел в ночь на 28 октября в здании Национального военного штаба Румынии в центре Бухареста. Об этом 28 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе кабелей одного из распределительных щитов. Огонь быстро распространился по служебным помещениям.

В тушении пожара приняли участие специализированные бригады огнеборцев, а также военные. Сообщается об одном раненом.

Согласно некоторой информации, в здании штаба хранились важные документы. Ведется следствие.