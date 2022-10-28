В Бухаресте горело здание Национального военного штаба Румынии
София, 28 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел в ночь на 28 октября в здании Национального военного штаба Румынии в центре Бухареста. Об этом 28 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.
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Пожар
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в системе кабелей одного из распределительных щитов. Огонь быстро распространился по служебным помещениям.
В тушении пожара приняли участие специализированные бригады огнеборцев, а также военные. Сообщается об одном раненом.
Согласно некоторой информации, в здании штаба хранились важные документы. Ведется следствие.