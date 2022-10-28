Москва, 28 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

На купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Все атаки отражены.

В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 военнослужащих киевского режима, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Активными действиями российских войск противник остановлен.

Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 военнослужащих киевского режима, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

На южно-донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики.

Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 30 военнослужащих киевского режима, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

На николаево-криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам киевских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения.

Уничтожено более 180 военнослужащих киевского режима, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Кроме того, сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.