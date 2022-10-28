Москва, 28 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 войск киевского режима сбит в Херсонской области. Об этом 28 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 326 самолётов, 164 вертолёта, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 383 зенитных ракетных комплекса, 3532 орудия полевой артиллерии и миномёта, 6130 танков и других боевых бронированных машин, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники.