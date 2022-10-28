Донецк, , 14:04 — REGNUM В Донецкой Народной Республике не будет проводиться осенний призыв на военную службу, который стартует в России 1 ноября. Об этом сообщил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

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«Вопрос призыва на военную службу урегулирован Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики». Согласно его положению призыв граждан России, проживающих в ДНР, будет проводиться в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года. Таким образом, призыв на военную службу, который стартует в России 1 ноября 2022 года, нашего региона не коснется», — цитирует его ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, который пройдёт с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

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