Варшава, 28 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Власти Польши проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, сообщили 28 октября в польском МИД.

ИА REGNUM Польша

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Польши обнародовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны.

Читайте также: Польша подготовила список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны