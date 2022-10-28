Москва, 28 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Киевские войска попытались атаковать позиции ВС России на купянском направлении, но потеряли свыше 150 человек. Об этом сообщает Минобороны России 28 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

ВСУ предприняли атаки силами до усиленного батальона в направлении населённого пункта Берестовое Харьковской области.

«Все атаки отражены», — сообщили в военном ведомстве.

Противнику нанесено огневое поражение, уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

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